Combo Carré 20 octobre – 18 décembre Espace le Carré

Entrée libre

Cet automne, L’Espace Le Carré en collaboration avec le collectif Combo Combo propose l’exposition Combo Carré.

Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille

03 20 74 46 96 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Espace-Le-Carre Fort de rendez-vous réguliers, cette galerie d'art municipale située au cœur du Vieux-Lille vous invite à la découverte de l'art contemporain sous les formes les plus diverses : arts plastiques, design, graphisme, architecture, bande dessinée, stylisme… Ses expositions souvent collectives, sont l'occasion d'explorer le travail d'artistes locaux, nationaux ou internationaux mais également d'œuvrer à la promotion de la création artistique émergente.

L’espace Le Carré invite le public à entrer dans le sens et le sensible de l’image, par le dialogue d’œuvres d’artistes et de designers graphiques. Dessins, normographes, modulographes, sculptures, pop-up, machines… ils façonnent par un vocabulaire de formes, de couleurs et de mouvements des univers visuels à explorer et expandre. Ensemble ils sortent l’image du cadre et habitent l’Espace Le Carré. Combo. Carré.

Avec : Sol LeWitt, Patrick Lindsay, Karel Martens, Baptiste Meyniel, Éloïsa Pérez, Jean-Simon Roch, Raphaël Zarka, Marion Bataille et Fanny Millard.

Commissariat : Benjamin Barreau et Coline Blanpain pour Combo Combo.

Du 21 octobre au 18 décembre 2022

Espace Le Carré, Espace Municipal d’Art Contemporain de la Ville de Lille

Du mercredi au samedi : 14h-19h

Dimanche : 10h-13h / 15h-18h

Autour de l’exposition

> Vernissage en présence des artistes, le jeudi 20 octobre à 19h

> Atelier « Tools Shapes Practice », expérimentation graphique avec le studio G.R.G, le samedi 19 novembre à 14h

> Rencontre avec les commissaires, date à venir

> Visites guidées de l’exposition tous les dimanches à 11h et 16h

Visites gratuites sans obligation de réservation

Renseignements et réservations

elc@mairie-lille.fr ou 03 62 26 08 30

Visites guidées gratuites pour les groupes sur rendez-vous.



(c) Benjamin Barreau