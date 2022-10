Combo Carré – Vernissage Espace le Carré, 20 octobre 2022, Lille.

Entrée libre

L’espace Le Carré ouvre sa nouvelle exposition Combo Carré le jeudi 20 octobre à 19h

Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Vieux-Lille Lille 59021 Nord Hauts-de-France Bus 9-10-14 arrêt Les Bateliers

03 20 74 46 96 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Espace-Le-Carre Fort de rendez-vous réguliers, cette galerie d’art municipale située au cœur du Vieux-Lille vous invite à la découverte de l’art contemporain sous les formes les plus diverses : arts plastiques, design, graphisme, architecture, bande dessinée, stylisme… Ses expositions souvent collectives, sont l’occasion d’explorer le travail d’artistes locaux, nationaux ou internationaux mais également d’œuvrer à la promotion de la création artistique émergente.

Cet automne, l’Espace Le Carré en collaboration avec le collectif Combo Combo invite le public à entrer dans le sens et le sensible de l’image, par le dialogue d’œuvres d’artistes et de designers graphiques. Dessins, normographes, modulographes, sculptures, pop-up, machines… Ils façonnent par un vocabulaire de formes, de couleurs et de mouvements des univers visuels à explorer et expandre. Ensemble ils sortent l’image du cadre et habitent l’Espace Le Carré. Combo. Carré.

Avec : Sol LeWitt, Patrick Lindsay, Karel Martens, Baptiste Meyniel, Éloïsa Pérez, Jean-Simon Roch, Raphaël Zarka, Marion Bataille et Fanny Maillard.

Commissariat : Benjamin Barreau et Coline Blanpain pour Combo Combo

Autour de l’exposition

> Vernissage en présence des artistes, le jeudi 20 octobre à 19h

> Atelier « Tools Shapes Practice », expérimentation graphique avec le studio GRG, le samedi 19 novembre à 14h

> Rencontre avec les commissaires, date à venir

> Visites guidées de l’exposition tous les dimanches à 11h et 16h

Visites gratuites sans obligation de réservation



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T19:00:00+02:00

2022-10-20T21:00:00+02:00