Format à l’Italienne 10 Espace Le Carré Lille, 12 septembre 2019, Lille.

Format à l’Italienne 10 12 septembre – 27 octobre 2019 Espace Le Carré Gratuit

Format à l’italienne 10

Clio Simon, Daniela Lorini, Noé Grenier, Corinna Gosmaro*

Vernissage le 12 septembre à 19h

Du 13 septembre au 27 octobre 2019

Comme chaque année, la Ville de Lille propose à trois artistes, issus de la scène artistique montante de Lille et de la région, une résidence de création artistique d’une durée de 3 mois dans la capitale italienne. Les artistes bénéficient d’un atelier où chacun peut exprimer son talent et développer un projet en lien avec le territoire.

L’année 2018-2019 a offert ce dispositif aux artistes Clio Simon, Daniela Lorini et Noé Grenier.

*Dans le cadre d’un partenariat italien avec les éditions Talarico (Inside Art) et le Talent Prize, Prix italien d’art contemporain, l’Espace Le Carré accueille également la lauréate du Talent Prize 2018 : Corinna Gosmaro, en tant qu’invité d’honneur de l’exposition.

Le commissariat est confié à Stefano Miraglia, commissaire indépendant actif en Italie et en France dans le domaine de l’art vidéo, qui a suivi de près le travail à Rome des trois artistes en résidence. Les œuvres de Format à l’italienne 10 convoquent différentes formes de résistance: celle d’un fort occupé (Una storia d’amore de Clio Simon), celle d’un émigré italien de la fin du XIXe siècle (l’installation sonore de Daniela Lorini) ou bien celle d’un personnage fictif à la conquête du ciel (The Sunstill de Noé Grenier).

Pendant les heures d’ouverture au 03 20 74 46 96

Bus ligne 10-14-50

Arrêt : Les bateliers

Entrée libre et gratuite

///////////////////////////////////////////

Autour de l’exposition

Vernissage le jeudi 12 septembre à 19h.

Visite en présence des artistes le dimanche 15 septembre 2019.

Journées Européennes du Patrimoine 2019 : Visites guidées de l’exposition le samedi 21 à 14h30 et 16h30 et le dimanche 22 à 11h, 14h30 et 16h30.

Rencontre avec Stefano Miraglia le mercredi 2 octobre à 16h.

Lecture de Nos Cabanes de Marielle Macé par Charlotte Talpaert suivie d’une rencontre avec Clio Simon le jeudi 5 octobre à 19h.

Atelier Parent-Enfant le samedi 19 et mercredi 23 octobre de 14h à 16h.

Hors Les Murs

+++ Projection des films de Clio Simon et Noé Grenier au FRESNOY, Salle Cocteau à 14H30 – le dimanche 22 septembre.

+++ YES WE FRAC !

Projection du film « Una storia d’amore» suivie d’une discussion avec Clio Simon le samedi 16 novembre à 14h. (FRAC-Grand Large, Dunkerque)

Renseignements / Réservations

Visites guidées gratuites pour les groupes sur rendez-vous

Les Ateliers

Comme pour les expositions précédentes, la Ville de Lille propose, des visites guidées suivies d’ateliers de création destinés aux enfants des écoles primaires et CLSH.

Réservation auprès de : elc@mairie-lille.fr

///////////////////////////////////////////

En partenariat avec la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, le Talent Prize.

Edition en partenariat avec Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, le FRAC Grand- Large, Eldorado / lille3000 et Oeuvres et Recherches.

► Prochain lauréat : Fabien Zocco de septembre à décembre 2019.

Michel Jocaille, Manon Thirriot, et Jonathan Pêpe, Camille Khorram & Jean-Baptiste Ricatte pour l’année 2020

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-12T19:00:00+02:00 – 2019-09-12T20:30:00+02:00

2019-10-27T15:00:00+01:00 – 2019-10-27T18:00:00+01:00