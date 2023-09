Découverte du « QI GONG et TAI CHI » Espace le Beauvoir Monistrol-sur-Loire, 7 octobre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Découverte du Qi Gong et Tai chi, disciplines ancestrales chinoises qui allient mouvements, respiration et méditation et reconnues pour leurs nombreux bienfaits sur la santé . Tarif découverte 10 € dès 14 h et tout au long de l’après-midi jusqu’à 17 h..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

Espace le Beauvoir

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover Qi Gong and Tai chi, ancestral Chinese disciplines combining movement, breathing and meditation, recognized for their numerous health benefits. Discovery rate 10? from 2 p.m. and throughout the afternoon until 5 p.m.

Descubra el Qi Gong y el Tai chi, disciplinas ancestrales chinas que combinan movimiento, respiración y meditación y son famosas por sus numerosos beneficios para la salud. Tarifa de descubrimiento 10€ a partir de las 14h y durante toda la tarde hasta las 17h.

Entdecken Sie Qi Gong und Tai Chi, uralte chinesische Disziplinen, die Bewegung, Atmung und Meditation miteinander verbinden und für ihre zahlreichen positiven Auswirkungen auf die Gesundheit bekannt sind. Entdeckungstarif 10 ? ab 14 Uhr und den ganzen Nachmittag über bis 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron