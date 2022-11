Soirée jeux dédiée aux adultes : spéciale Escape Game Espace le 25 Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Soirée jeux dédiée aux adultes : spéciale Escape Game Espace le 25 25 Avenue du Général Gallieni, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Val-De-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:ludotheque@joinvillelepont.fr »}] Pour cette deuxième soirée de la saison, la Ludo convie les adultes à un Escape game « Le Collectionneur » organisé par l’association 1D20, spécialiste des jeux de rôles grandeur nature. Arriverez-vous à échapper au piège du « Collectionneur » ? Un pot convivial sera proposé dès 20h30 : amenez de quoi boire et grignoter ! La ludothèque sera entièrement dédiée à l’Escape game. La collection de jeux ne sera pas accessible. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles : ludotheque@joinvillelepont.fr

01 48 83 72 68

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T21:00:00+01:00

2022-11-19T22:00:00+01:00

