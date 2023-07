UNE TOILE SOUS LES ETOILES: « OM LAYOUN » OU « LA MERE DES SOURCES » Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte, 31 juillet 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Projection du film en plein air « OM LAYOUN » ou «La mère des sources», un film tunisien de Habib Ayeb.

Ce film documentaire vise à ouvrir un débat de société en Tunisie et ailleurs, sur l’urgente nécessité de mieux gérer les ressources en eau dispon….

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

Espace Lauriol

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Open-air screening of « OM LAYOUN » or « The Mother of Springs », a Tunisian film by Habib Ayeb.

This documentary film aims to open a social debate in Tunisia and elsewhere, on the urgent need to better manage the water resources available…

Proyección al aire libre de « OM LAYOUN » o « La madre de los manantiales », una película tunecina de Habib Ayeb.

El objetivo de este documental es abrir un debate social en Túnez y en otros lugares sobre la urgente necesidad de una mejor gestión de los recursos hídricos disponibles….

Vorführung des Open-Air-Films « OM LAYOUN » oder « Die Mutter der Quellen », ein tunesischer Film von Habib Ayeb.

Dieser Dokumentarfilm soll eine gesellschaftliche Debatte in Tunesien und anderswo über die dringende Notwendigkeit einer besseren Verwaltung der verfügbaren Wasserressourcen…

