FETE DES JEUNES Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte, 29 juillet 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Fête des jeunes sur le thème » Alice au pays des merveilles »

Les déguisements sont les bienvenus !

Tournois de foot à partir de 13h30 pour les inscriptions

Soirée avec dj Mulas

Buvette et Petite restauration sur tout l’événement.

Organisée par le ….

Espace Lauriol

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Alice in Wonderland » youth party

Costumes welcome!

Soccer tournament from 1:30 p.m. for registration

Party with dj Mulas

Refreshments and snacks throughout the event.

Organized by the …

Fiesta juvenil « Alicia en el país de las maravillas

¡Los disfraces son bienvenidos!

Torneo de fútbol a partir de las 13.30 para inscribirse

Fiesta con dj Mulas

Refrescos y aperitivos durante todo el evento.

Organizado por el …

Jugendparty mit dem Thema « Alice im Wunderland »

Verkleidungen sind willkommen!

Fußballturniere ab 13:30 Uhr für die Einschreibungen

Abendveranstaltung mit Dj Mulas

Getränke und kleine Snacks während der gesamten Veranstaltung.

Organisiert von der …

