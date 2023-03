Théâtre (Maladie imaginaire) Molière Espace Langue et Savoirs USTO Bir el-Djir Catégories d’Évènement: Bir el-Djir

Théâtre (Maladie imaginaire) Molière Espace Langue et Savoirs USTO, 18 mars 2023, Bir el-Djir. Théâtre (Maladie imaginaire) Molière Samedi 18 mars, 14h00 Espace Langue et Savoirs USTO Entrée libre La pièce met en scène Argan, le malade imaginaire, qui est le personnage éponyme. Il devient furieux quand on lui dit qu’il n’est pas malade. Ce personnage principal est accompagné de personnes qui lui mentent et d’autres qui essayent de lui ouvrir les yeux. Espace Langue et Savoirs USTO Cité usto Bir el-Djir 31130 Cité USTO Daïra Bir El Djir Oran Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

