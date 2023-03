Chorale Espace Langue et Savoirs USTO Bir el-Djir Catégories d’Évènement: Bir el-Djir

Chorale Espace Langue et Savoirs USTO, 18 mars 2023, Bir el-Djir. Chorale Samedi 18 mars, 13h00 Espace Langue et Savoirs USTO Entrée libre A l’occasion de la semaine de la francophonie, l’école et loisirs « CNED » a l’honneur de vous présenter deux chansons.

La première intitulée : « Les comédiens » de Charles Aznavour

La deuxième : « Boris et Natacha » de Jean Naty-Boyer Espace Langue et Savoirs USTO Cité usto Bir el-Djir 31130 Cité USTO Daïra Bir El Djir Oran Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T13:00:00+01:00 – 2023-03-18T14:00:00+01:00

2023-03-18T13:00:00+01:00 – 2023-03-18T14:00:00+01:00 https://www.istockphoto.com/fr

