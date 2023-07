Présentation des techniques de gravure dans la fabrication du livre d’artiste. Espace Landowski – Médiathèque Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Présentation des techniques de gravure dans la fabrication du livre d’artiste. Dimanche 17 septembre, 16h00 Espace Landowski – Médiathèque Entrée libre

Rencontre avec les professeurs et les participants de l’atelier de gravure de l’Espace Landowski pour une présentation des techniques de gravure dans la fabrication du livre d’artiste.

Espace Landowski – Médiathèque 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 56 http://www.boulognebillancourt.com La médiathèque Landowski comprend un espace confortable sur 3 étages, des ordinateurs, un espace musique, un fonds historique, plus de 150.000 documents en libre accès ( livres, CD, DVD,) mais aussi la possibilité d’emprunter ebooks et livres numériques. Métro ligne 9 (Marcel Sembat) Bus 126 et 175 (Hôtel de ville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

