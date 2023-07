Exposition virtuelle et présentation de livres sur le thème des « JO » Espace Landowski – Médiathèque Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Exposition virtuelle et présentation de livres sur le thème des « JO » Espace Landowski – Médiathèque Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt. Exposition virtuelle et présentation de livres sur le thème des « JO » Samedi 16 septembre, 11h00 Espace Landowski – Médiathèque En vue des JO 2024, présentation d’une exposition virtuelle consacrée au sport à Boulogne-Billancourt par l’équipe du service des Archives municipales. Présentation de livres issus du fonds historique de la médiathèque sur le thème du sport. Espace Landowski – Médiathèque 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 56 http://www.boulognebillancourt.com La médiathèque Landowski comprend un espace confortable sur 3 étages, des ordinateurs, un espace musique, un fonds historique, plus de 150.000 documents en libre accès ( livres, CD, DVD,) mais aussi la possibilité d’emprunter ebooks et livres numériques. Métro ligne 9 (Marcel Sembat) Bus 126 et 175 (Hôtel de ville) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

