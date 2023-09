Mon oncle de Jacques Tati Espace Landowski Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Mon oncle de Jacques Tati Espace Landowski Boulogne-Billancourt, 15 octobre 2023, Boulogne-Billancourt. Mon oncle de Jacques Tati Dimanche 15 octobre, 11h00 Espace Landowski Entrée libre Monsieur Arpel, directeur d’une usine de tuyaux en plastique, est fier de sa maison futuriste, bardée de gadgets technologiques à l’utilité improbable, qui témoigne de son niveau social. Espace Landowski 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 52 05 http://www.cinemaboulogne.com En plein centre-ville, un cinéma d’art et d’essai vous propose des films variés, souvent en version originale. Métro : Ligne 9/Marcel Sembat – Bus 126, 175 hôtel de ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00 ©Ville de Boulogne-Billancourt Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Espace Landowski Adresse 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Espace Landowski Boulogne-Billancourt latitude longitude 48.836302;2.239029

Espace Landowski Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/