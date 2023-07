Expertisez votre patrimoine ! Espace Landowski- Ateliers d’Arts Plastiques Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Expertisez votre patrimoine !

16 et 17 septembre

Espace Landowski- Ateliers d'Arts Plastiques
28, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Entrée libre

Le patrimoine c'est aussi le vôtre. Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire et la valeur de vos objets, tableaux ou bijoux personnels à travers une expertise et une estimation confidentielle auprès de Gwenola Le Cloirec, commissaire-priseur boulonnaise. Afin d'obtenir un avis, apportez simplement vos objets de petites tailles ou des photographies

Métro. Ligne 9 Marcel Sembat. Bus 126 et 175 Hôtel de ville

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

