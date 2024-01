La Trans’Jurassienne Espace Lamartine Hauts de Bienne, dimanche 11 février 2024.

Hauts de Bienne Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 08:00:00

fin : 2024-02-11 20:00:00

Célèbre course de ski de fond entre Lamoura et Mouthe. Créée en 1979, La Trans’Jurassienne est devenue depuis le plus grand événement de masse du ski nordique français : plus de 4 500 concurrents se mesurent aujourd’hui sur les différentes épreuves traversant les départements du Jura et du Doubs (région de Franche-Comté).

Sur notre secteur, vous pourrez voir passer les skieurs du coté de Bellefontaine.

Renseignements sur www.latransju.com

Tél. 03 84 33 45 13

Espace Lamartine

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté



