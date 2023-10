LA TRAQUE Espace Lamartine Hauts de Bienne Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne

Jura LA TRAQUE Espace Lamartine Hauts de Bienne, 2 décembre 2023, Hauts de Bienne. LA TRAQUE Samedi 2 décembre, 18h00 Espace Lamartine non connue La Traque est un huis clos ayant lieu dans l’auberge d’un petit village. On apprend que le village se fait encercler par les loups. Pour faire face à cette menace Madame le Maire et son comité mettent au point un ensemble de mesures de sécurité. L’une de ces mesures est de faire appel à une chasseuse professionnelle étrangère, le dernier chasseur du village ayant été tué par une louve des années auparavant. Sa veuve tient l’auberge avec sa fille. Espace Lamartine Rue Lamartine, 39400 Hauts-de-Bienne Hauts de Bienne 39400 Morez Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 33 10 11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:15:00+01:00

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:15:00+01:00 marionnette théâtre Détails Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Espace Lamartine Adresse Rue Lamartine, 39400 Hauts-de-Bienne Ville Hauts de Bienne Departement Jura Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Espace Lamartine Hauts de Bienne latitude longitude 46.523651;6.020152

Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts de bienne/