LA REINE DES GLACES ESPACE LAC Gerardmer, 6 janvier 2024, Gerardmer.

Comédie musicale de LA REINE DES NEIGES 1 6 artistes sur scène en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons préférées des enfants de La Reine des Neiges .Les enfants et les parents seront émerveillés par la troupe La Reine des glaces , Cosplay & Rôleplay du célèbre dessin animé.Effets spéciaux, mascotte du renne avec la charrette, décoration hivernale, participation avec les enfants, etc.CARRE D’OR comprend : Placement personnel face à la scène, Une affiche offerte, Prise de photo avec Anna et Elsa dans une autre salle.

Tarif : 26.99 – 26.99 euros.

Début : 2024-01-06 à 15:00

ESPACE LAC 17 FAUBOURG DE RAMBERCHAMP 88400 Gerardmer 88