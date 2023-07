Entre le fleuve et la production d’énergie, découvrez l’histoire de cet espace Espace la Meuse Gignac, 17 septembre 2023, Gignac.

Entre le fleuve et la production d’énergie, découvrez l’histoire de cet espace Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30 Espace la Meuse Gratuit. Sur inscription.

Venez découvrir l’utilisation de la force de l’eau par les gignacois au fil des siècles et les aménagements : pompe 1902, équipements d’époque pour la production d’électricité, barrage hydroélectrique, passe à poissons…

Prenez part à une visite guidée avec l’association Demain la Terre !

Espace la Meuse La Meuse, 34150 Gignac Gignac 34150 Hérault Occitanie 04 67 57 58 83 http://ville-gignac.com https://www.facebook.com/pages/Ville-de-Gignac/727365647357691;https://demainlaterre.fr/espace-de-la-meuse-0 [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb.fr/fleuve-energie »}] Demain la Terre ! dans le cadre d’une convention partenariale avec la commune de Gignac, et en collaboration étroite avec Gignac Energie (régie électrique municipale) assure l’animation et la valorisation de cet espace, propice à aborder de nombreuses thématiques : électricité et énergies renouvelables, ressource en eau et usages de l’eau, continuité écologique, fleuve, risques d’inondation …

Gignac est marquée par une histoire singulière de plus de 160 ans relative à son alimentation en eau potable et en électricité.

Le lieu-dit « la Meuse » est un site communal qui comprend une ancienne usine et un barrage hydroélectrique. Il est entouré d’espaces présentant des attraits multiples pour des activités éducatives ou de loisirs, avec en particulier la possibilité d’accéder au bord du fleuve, en amont et en aval du barrage. Si le barrage actuel a été construit dans les années 1980, les premiers aménagements datent des années 1850. La plupart des machines d’origine ont été laissées en place, ce qui permet d’avoir un aperçu de l’évolution des techniques sur plus d’un siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Demain la Terre !