Cet évènement est passé Microbiote intestinal – Comment en prendre soin ? Espace la Maillette Locminé Catégories d’Évènement: Locminé

Morbihan Microbiote intestinal – Comment en prendre soin ? Espace la Maillette Locminé, 7 novembre 2023, Locminé. Microbiote intestinal – Comment en prendre soin ? Mardi 7 novembre, 20h00 Espace la Maillette Alzheimer, dépression, stress, diabète, obésité, allergie… Et si tout venait d’un déséquilibre de la flore intestinale ? Prenons soin de notre deuxième cerveau, l’intestin.

– Qu’est-ce que le microbiote intestinal ?

– L’évolution du microbiote intestinal tout au long de la vie.

– Quel rôle joue le microbiote intestinal sur la santé ?

 Digestion des aliments

 Effet barrière

 Développement du système immunitaire – Comment compromet-on son équilibre intestinal par des comportements inappropriés surtout alimentaires ? Comment notre microbiote serait responsable de certaines pathologies : diabète, humeur, obésité… ?

– Prendre soin de son microbiote : par la nutrition, prébiotiques et probiotiques. Conseils et astuces pour un Microbiote en bonne santé. Espace la Maillette rue des Vénètes Locminé Locminé 56500 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00 Santé Détails Catégories d’Évènement: Locminé, Morbihan Autres Lieu Espace la Maillette Adresse rue des Vénètes Locminé Ville Locminé Departement Morbihan Lieu Ville Espace la Maillette Locminé latitude longitude 47.876455;-2.824944

Espace la Maillette Locminé Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locmine/