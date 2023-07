Concert de Poche Espace la Fontaine Sainte-Menehould, 10 juillet 2023, Sainte-Menehould.

Concert de Poche Lundi 10 juillet, 18h30 Espace la Fontaine (réservation recommandée au 03 26 60 45 04)

Flûte de Pan et Bayan, un lien précieux et intime, un duo d’une douceur limpide et une infinie délicatesse. Un répertoire couvrant plusieurs siècles jusqu’aux compositions actuelles, le tout baigné de savoir-faire, de talent et de passion. Une musique à écouter dans le creux de son cœur…Le programme du duo est apprécié par son originalité et construit en deux parties : l’une consacrée à la musique classique avec des transcriptions (Bach, Tchaïkovski, Khatchatourian), l’autre dédiée à la musique populaire roumaine. Issues de différentes régions de la Roumanie, tantôt intimistes, tantôt très rythmées, ces chansons sauront transmettre l’intense émotion et la sensibilité du peuple qui les chante encore aujourd’hui.

Une rencontre avec les artistes est prévue de 16h à 17h.

Espace la Fontaine place des droits de l'homme 51800 Sainte-Menehould
Gratuit (réservation recommandée au 03 26 60 45 04)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T18:30:00+02:00 – 2023-07-10T19:30:00+02:00

© Pascale Vetter