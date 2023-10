LOTO Espace la Fontaine Montrevault-sur-Èvre, 10 décembre 2023, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

Familles Rurales organise son premier loto dans une ambiance familiale et conviviale à Saint-Quentin-en-Mauges.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Espace la Fontaine Saint-Quentin-en-Mauges

Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Familles Rurales organizes its first family-friendly bingo in Saint-Quentin-en-Mauges

Familles Rurales organiza su primer bingo en un agradable ambiente familiar en Saint-Quentin-en-Mauges

Familles Rurales organisiert sein erstes Lotto in einer familiären und freundlichen Atmosphäre in Saint-Quentin-en-Mauges

Mise à jour le 2023-10-21 par eSPRIT Pays de la Loire