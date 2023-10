OÙ ON VA PAPA ? | Paul Production – Récit Théâtral et musical Espace La Fontaine Montrevault-sur-Èvre, 24 novembre 2023, Montrevault-sur-Èvre.

OÙ ON VA PAPA ? | Paul Production – Récit Théâtral et musical Vendredi 24 novembre, 20h30 Espace La Fontaine Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Jean-Louis Fournier est l’auteur d’une série de récits personnels dont la plupart ont connu un grand succès. Où on va papa ? est de ceux-là. Dans cette lettre, tendre et touchante, il nous livre, sans complaisance ni misérabilisme, son quotidien avec ses deux enfants Mathieu et Thomas lourdement handicapés. « J’ai voulu transformer mes fils en héros de roman. C’est le seul cadeau que je pouvais leur faire », confie-t-il.

Le comédien Michel Duchemin et la pianiste Isabelle Zanotti offrent une interprétation sensible et musicale de ce témoignage, à la fois réjouissant et émouvant.

Durée : 1h30

_

Dans le cadre de la semaine de L’ÉDITION JEUNESSE ACCESSIBLE, du 20 au 25 novembre, et des actions de sensibilisation autour du handicap proposées par la commune de Montrevault-sur-Èvre, en partenariat avec le Bibliopôle.

Espace La Fontaine Saint Quentin en Mauges Montrevault-sur-Èvre 49110 Saint-Quentin-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://billetteriesdp.paysdesmauges.fr/web/web_accueil.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Théâtre paternité