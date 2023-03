Après-midi Zéro déchet Espace La Fontaine, 105 avenue St Exupéry, 92160 Antony, 25 mars 2023, Antony.

Après-midi Zéro déchet Samedi 25 mars, 13h30 Espace La Fontaine, 105 avenue St Exupéry, 92160 Antony Entrée libre

Animation autour du Zéro déchet oragnisée par Planète Interculturelle avec les Amis de la terre, les Amis de la Bièvre, les Petites Cantines.

Une Après midi pour les familles, mais aussi les aînés : on cuisine, on joue, on découvre !

Au programme :

14h à 16h :

Fresque du climat sous forme de quiz sous le barnum avec les Amis de la Terre.

14h à 15h : atelier jeux de société zéro déchet proposés aux enfants et famille.

15h à 16h30 : les Petites Cantines, cuisinons ensemble dans une optique Zéro déchet et goutons ensemble ensuite de 16h30 à 17h30.

17h30 à 18h00 : atelier jeux de société zéro déchet proposés aux enfants et famille.

16h : animation compost, description d’un compost d’appartement et des différents compost collectif

Mais aussi : expo vente, mini exposition d’objets avant et après zéro déchet, jeux enfants libre accès, un coin lecture pour les enfants…

Inscription par mail à assocplaneteinterculturelle@gmail.com ou par sms à 0611274323

Espace La Fontaine, 105 avenue St Exupéry, 92160 Antony 105 avenue St Exupéry, 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « assocplaneteinterculturelle@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:assocplaneteinterculturelle@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T13:30:00+01:00 – 2023-03-25T14:00:00+01:00

2023-03-25T13:30:00+01:00 – 2023-03-25T14:00:00+01:00

zérodéchet