Spectacle – Le loup en slip Espace la Filature Retournac, 30 septembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Venez apprécier ce spectacle familiale, adaptation de la BD best-seller « Le loup en slip »..

2023-09-30 10:30:00 fin : 2023-09-30 . .

Espace la Filature

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy this family show, adapted from the best-selling comic strip « Le loup en slip ».

Venga a disfrutar de este espectáculo familiar, adaptación del cómic superventas « Le loup en slip ».

Genießen Sie dieses Familienspektakel, eine Adaption des Bestseller-Comics « Le loup en slip » (Der Wolf in Unterhosen).

Mise à jour le 2023-09-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire