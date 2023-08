Forum des Associations de Beauzac Espace La Dorlière Beauzac, 8 septembre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

18h à 20h30 forum des Associations de Beauzac. Avec de nombreuses associations. Espace La Dorlière..

2023-09-08 18:00:00 fin : 2023-09-08 20:30:00. .

Espace La Dorlière

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



6pm to 8:30pm Beauzac Association Forum. With many associations. Espace La Dorlière.

de 18.00 a 20.30 h Foro de Asociaciones de Beauzac. Con numerosas asociaciones. Espacio La Dorlière.

18.00 bis 20.30 Uhr Forum der Vereine von Beauzac. Mit zahlreichen Vereinen und Verbänden. Espace La Dorlière.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron