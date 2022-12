Don du sang – La Bernardière – Juillet 2023 Espace La Doline La Bernardière Catégories d’évènement: La Bernardière

Don du sang – La Bernardière – Juillet 2023 Espace La Doline, 27 juillet 2023, La Bernardière. Don du sang – La Bernardière – Juillet 2023 Jeudi 27 juillet 2023, 15h30 Espace La Doline

A partir de 18 ans

Ensemble, continuons à sauver des vies Espace La Doline Rue du Chanoine Bouchet, 85610 La Bernardière Les Libaudières La Bernardière 85610 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ »}] Rendez-vous à l’Espace La Doline à la Bernardière le 27 juillet 2023 de 15h30 à 19h30 pour donner votre sang ! Avant de vous déplacer : assurez-vous que vous pouvez donner ; ne venez pas à jeun. Munissez-vous : d’un stylo ; d’une pièce d’identité. Prise de rendez-vous sur le site de l’EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Vos dons sont essentiels sur la durée pour soigner ceux qui en ont besoin ! #DonDuSang

