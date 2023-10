Atelier conférence “Les liaisons dangereuses : Bien comprendre pour décider d’agir” Espace La Croix Meyreuil, 17 octobre 2023, Meyreuil.

Meyreuil,Bouches-du-Rhône

Les associations The Shifters et Meyreuil Environnement vous proposent un atelier d’échanges sur l’histoire de l’homme et de l’énergie..

2023-10-17 20:00:00 fin : 2023-10-17 21:30:00. .

Espace La Croix Salle Mistral

Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Shifters and Meyreuil Environnement are organizing a workshop on the history of man and energy.

Los Shifters y Meyreuil Environnement organizan un taller sobre la historia del hombre y la energía.

Die Vereine The Shifters und Meyreuil Environnement bieten Ihnen einen Workshop an, in dem Sie sich über die Geschichte von Mensch und Energie austauschen können.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence