Gironde Précieuses Racines Espace La Croix-Davids Bourg, 1 août 2023, Bourg. Précieuses Racines 1 – 27 août Espace La Croix-Davids « Précieuses Racines » , est une exposition de portraits photographiques pris en studio.

Les personnes photographiées sont des habitants du Nord-gironde. En partenariat avec l’association Afoulki, et le soutien des 4 Communautés de Communes de la Haute-Gironde. Le point commun des modèles étant d’avoir des « racines ailleurs » . Ce qui m’intéresse dans ce projet, c’est le lien qui subsiste avec la contrée d’origine, les lieux, les parcours…

En leurs faisant tenir une photo de leur aïeul, j’ai essayé de créer une émotion.

Puis, dans un court texte, ils ont rassemblé leurs souvenirs, leurs parcours, leurs histoires, leurs liens avec leurs ancêtres . L’ensemble offrant une émouvante mosaïque humaine, où le visiteur pourra peut-être y retrouver les émotions de ses propres tranches de vie. Vernissage : dimanche 6 août 2023 à 11H30

Entrée libre : du 1er au 28 août, de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Espace La Croix-Davids 33710 Bourg sur Gironde Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Philippe Castex

