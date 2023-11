Les samedis de l’avent : Boum de Noël Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne, 23 décembre 2023, Lavault-Sainte-Anne.

Lavault-Sainte-Anne,Allier

Boum de Noël du centre avec au programme : musique, danse et goûter..

2023-12-23 15:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

Espace La Charité

Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas party at the center with music, dancing and a snack.

Fiesta de Navidad en el centro, con música, baile y merienda.

Weihnachtsbummel des Zentrums mit Musik, Tanz und Snacks.

