Les samedis de l'avent : Grand jeu de Noël Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne

Lavault-Sainte-Anne Les samedis de l’avent : Grand jeu de Noël Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne, 16 décembre 2023, Lavault-Sainte-Anne. Lavault-Sainte-Anne,Allier Chasse aux cadeaux, à partir de 4 ans..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Espace La Charité

Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Gift hunt, ages 4 and up. Caza de regalos, a partir de 4 años. Jagd nach Geschenken, ab 4 Jahren.

