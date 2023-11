Les samedis de l’avent : spectacle Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne Catégories d’Évènement: Allier

Lavault-Sainte-Anne Les samedis de l’avent : spectacle Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne, 2 décembre 2023, Lavault-Sainte-Anne. Lavault-Sainte-Anne,Allier Spectacle du théâtre des Ilets « Le garçon a la valise ».

A partir de 9 ans + goûter de Noël..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Espace La Charité

Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Théâtre des Ilets show « Le garçon a la valise ».

Ages 9 and up + Christmas snack. Espectáculo del Théâtre des Ilets « Le garçon a la valise ».

A partir de 9 años + merienda de Navidad. Aufführung des Théâtre des Ilets « Le garçon a la valise » (Der Junge mit dem Koffer).

Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne Allier

