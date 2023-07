Stage de pratique théâtrale Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne, 24 juillet 2023, Lavault-Sainte-Anne.

Sur inscription

Stage de pratique théâtrale mené par Agnieszka Bihel, directrice artistique du Petit Théâtre Dakôté.

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023, de 9h à 11h30 et de 14h à 15h45, au Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou de lavault-Sainte-Anne (03).

A destination des enfants de 4 à 15 ans accueillis par le centre social dans le cadre de l’Accueil de loisirs des vacances scolaires d’été 2023.

Espace La Charité Allée Georges Sauvestre, 03310 Lavault-Ste-Anne, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Lavault-Sainte-Anne 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 08 07 26 http://www.lavault-ste-anne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.69.08.53.97 »}, {« type »: « email », « value »: « servicesperiscolaireslavault@gmail.com »}] L’ancien Hôpital-Orphelinat de « LA CHARITE » à Lavault Ste-Anne, classé Monument Historique et Bâtiment du XXème siècle, a été édifié grâce au Legs du Vicomte PAILLHOU et à sa volonté de venir en aide aux pauvres et aux orphelins.

Situé dans un environnement exceptionnel en bordure du Bois de la Brosse, il a été réalisé, au tout début du XXème siècle, selon les plans de l’architecte tourangeau HARDION, assisté du Montluçonnais HARTMANN ayant lui-même participé à la réalisation de la caserne Richemont.

Les bâtiments allongés aux grands toits pentus et aux épis de faitage remarquables, aux ouvertures de formes diverses, avec des matériaux composés de briques, pierre et bois et une décoration recherchée, enchantent le regard. Suivre les panneaux Espace La Charité – Centre Social Rural

