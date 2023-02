ABRAZ’OUVERTS Espace Koed-Noz Ploërdut Catégories d’Évènement: Morbihan

Petit théâtre de sons Espace Koed-Noz Ploërdut Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne Le duo BRAZ BAZAR, c’est deux percussionnistes qui composent sur scène d’étranges retrouvailles jouant du zarb, un tambour perse, de manière peu conventionnelle, comme le poète joue du langage et des mots.

Faisant son de tous trucs et bidules, ils nous invitent à voir et à entendre à la table de leurs jeux.

Quelle est cette étonnante rencontre à laquelle nous assistons?

Abraz’ouverts scrute ces retrouvailles, mouvements balanciers de l’un vers l’autre, de l’un contre l’autre, au rythme des tensions qui anime tout duo : complicité, amitié, solidarité, mais aussi désaccord, rivalité, incompréhension, jalousie… Bastian PFEFFERLI : voix, zarb

Jérémie ABT : voix, zarb Dès 4 ans

40 minutes

Goûter offert à l’issue de la représentation En partenariat avec le CAP PRM

