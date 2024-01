LOTO ORGANISÉ PAR L’APEL DE PIRIAC SUR MER Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer, samedi 17 février 2024.

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 18:00:00

Venez tenter votre chance et vous amuser lors de ce loto, proposé à l’Espace Kerdinio.

Moment de convivialité pour tous.

Il y aura 42 tours et le carton est à 3 €uros ( 8€ les 3 et 15€ les 6).

Espace Kerdinio

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-08