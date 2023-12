Festival de théâtre: Fest Iroise Espace Kéraudy Plougonvelin, 27 janvier 2024, Plougonvelin.

Plougonvelin Finistère

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-28

Au profit de la SNSM

4 pièces :

Complètement Dingues !!!

de Bruno Tanguy par La Cie Ploomiroise

Un couple, lui psychiatre, elle avocate, passe le week-end dans leur maison de campagne. Lui voudrait en profiter pour se reposer alors qu’elle recherche toujours l’affaire de sa vie. Justement un serial-killer rode dans la région faisant de nombreuses victimes sur sa route. C’est le client idéal pour cette avocate. Mais le week-end se trouve perturbé par la présence inopportune d’une policière névrosée, d’une ex-star de cinéma dépressive et d’un homme mystérieux.

Post-it

de Carole Greep par Thalie Ploum

Bienvenue dans le monde merveilleux des filles !

Trois filles cohabitent. Le sujet n’est pas très original mais les sujets, eux, le sont : une infirmière gériatrique insouciante pratique l’euthanasie comme d’autres se brossent les dents ; une peintre dépressive chronique qui, malgré sa psychanalyse, se sert de ses toiles comme exutoire à ses problèmes ; une publicitaire, gravure de mode ambulante, ne parle qu’en slogans et s’aperçoit que la vie n’est pas aussi glamour qu’une publicité pour l’Oréal. Aussi différentes soient-elles, elles ont pour notre plus grand plaisir un énorme point commun : l’autodérision.

Premier Rôle

de Florent Le Doaré par Des Planches et Des Vaches

Une troupe se réunit pour répéter. De suite, une question brûle toutes les lèvres : « Qui aura le premier rôle ? ». Au travers d’un montage de textes d’autrices, se révélent les personnalités et les sensibilités. C’est une montagne russe d’émotions qui se réveille, un appel au collectif, au temps présent et au sensible que cette question banale nous permet de traiter.

Test ta mort

de Sébastien Mignon par Les Autres

Robert, rentier et célibataire apprend qu’il est condamné. Sans famille il décide de léguer sa fortune à ses ex ! Avec la complicité de son avocate Marie Caroline, Robert se fait passer pour mort et convoque ses anciennes conquêtes à la lecture de son testament. Mais tout ne va pas se passer comme prévu.

Espace Kéraudy rue du stade

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne



