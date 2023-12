Spectacle de danse Gisèle Espace Kéraudy Plougonvelin, 20 janvier 2024, Plougonvelin.

Plougonvelin Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

.

Par la Ravensquid Ballet Compagnie qui a pour objectif d’accompagner des jeunes danseurs en leur offrant une première expérience professionnelle.

Giselle est un ballet romantique en deux actes. Un ballet présenté pour la première fois le 28 juin 1841 à Paris. Malgré le succès, il tombe en France en désuétude et dans l’oubli. Il faudra attendre 1910 pour que le public redécouvre Giselle, grâce aux ballets Russes.

Grégory Cianci se base sur les versions académiques tout en puisant et recherchant des pas de deux originaux, inédits dans les versions actuelles. L’accent est mis sur l’échange des forces entre l’acte I et l’acte II où l’on voit Giselle personne naïve et innocente, fragile de santé devenir un être surnaturel, empreint d’indépendance et qui défend l’homme qu’elle aime malgré la lâcheté et les mensonges de celui-ci.

Une vision d’avant-garde pour l’époque révélant des prémices d’intentions que l’on pourrait qualifier de « féministes » chez les auteurs, chorégraphes et compositeurs.

.

Espace Kéraudy rue du stade

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-20 par OT IROISE BRETAGNE