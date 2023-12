Concert de l’ensemble Matheus – Complet Espace Kéraudy Plougonvelin, 13 janvier 2024, Plougonvelin.

Plougonvelin Finistère

Les quatre saisons et le réchauffement climatique.

Les concertos pour violon les plus célèbres de l’histoire de la musique, pour rendre hommage à la planète.

Et si l’avenir de la planète était une question d’harmonie ? Si Les Quatre saisons ont une telle puissance de description, c’est aussi parce que Vivaldi suit un scénario à la lettre, écrit sous la forme de quatre poèmes dont il est probablement l’auteur, adjoint à la partition.

Cette œuvre magistrale est d’abord un récit poétique, sensible et néanmoins réaliste de l’impact des saisons à l’époque d’Antonio Vivaldi. En plus de livrer à la postérité un hymne universel à la nature, le compositeur italien a légué au monde contemporain un véritable témoignage climatique.

Sur les portées, le compositeur précise les correspondances avec les sonnets : c’est ainsi que naissent avec un réalisme confondant le chant des oiseaux, l’orage, les vendanges ou le murmure du ruisseau dans le cœur du spectateur.

Avec les données scientifiques modernes, Jean-Christophe Spinosi donne naissance à un scénario menant du début du XVIIIe siècle jusqu’à l’an 2100. La musique suit cette évolution à travers une réécriture progressive, faisant vivre avec émotion le futur climatique de la planète.

Espace Kéraudy rue du stade

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne



