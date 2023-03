Rencontre avec Fañch Rebours Espace Kenere, 17 mars 2023, Pontivy.

En amont de la biennale du livre d’Histoire consacrée aux voyages les 31 mars, 1er et 02 avril 2023, Radio Bro Gwened et l’Espace Kenere vous invitent à un entretien radio en breton et en public avec l’auteur Fañch Rebours. Causerie en breton animée par Enora Molac pour Radio Bro Gwened.

Né à Paimpol, Fañch Rebours est sonneur, enseignant en langue bretonne et écrivain. D’abord passionné par la poésie et les textes politiques, il s’initie ensuite à la fiction en devenant nouvelliste puis auteur de polars.

Avec son dernier roman « Cap-Hornière » paru aux éditions Skol Vreizh, l’auteur nous fait voyager à bord des trois-mâts du début du XXème siècle dans une aventure maritime, artistique et sentimentale, embarquant deux Nantaises autour du monde.

Lors de cette rencontre, l’auteur évoquera son parcours littéraire et ses recherches documentaires lui permettant de faire revivre ces grands moments d’histoire.

Espace Kenere Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

2023-03-17T19:00:00+01:00 – 2023-03-17T20:30:00+01:00

