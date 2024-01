Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate ! – Englos Espace Kalimera Englos, samedi 25 mai 2024.

Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate ! – Englos Proposé par le Théâtre Le Grand Bleu Samedi 25 mai, 19h00 Espace Kalimera 5 €, gratuit – 16 ans, sur réservation

Au départ il y a une fascination pour la pomme de terre dont l’histoire, les histoires n’en finissent pas de nous interpeller. La pomme de terre est notre miroir. Raconter son histoire c’est dire notre cupidité, notre vanité mais aussi notre intelligence, nos espoirs. Dis-moi comment tu traites la pomme de terre et je te dirais qui tu es ! Présente sous toutes les formes, de toutes les variétés et sur tous les continents, la pomme de terre nous raconte son histoire. Comment elle a été acceptée, sa conquête du continent européen, mais également son parcours moderne entre coaching, casting, sélection et manipulation … Il ne s’agira pourtant pas de faire une conférence ou un cours magistral sur la patate, mais bien un spectacle ! Voyage historique et introspectif incarné de manière humoristique avec l’intervention du film d’animation doublé en direct par les comédiens et comédiennes. Christophe Moyer invite les spectateurs et spectatrices à se questionner sur la vie de leurs ancêtres, sur la leur à travers celle de la patate.

Écriture et mise en scène : Christophe Moyer

2 comédiens et comédiennes : Sophie Descamps, Antoine Suarez-Pasos

1 régisseur manipulateur : Eric Bézy

Musique : Benjamin Collier

Films d’animation : Eric Bézy

Conseil marionnettes, objets et construction : Véra Rozanova et Lucas Prieux

Scénographie et lumière : Pierre-Yves Applincourt, Yann Hendrickx

Production : Flora Laborde (Filage)

Durée : 55 min

À partir de 7 ans

Pour y aller :

– Bus : Lignes 25R, 62, 62R, 65, 65R – Arrêt « Ste M. Madeleine »

– Covoiturage : Réservez votre trajet sur Pass Pass Covoiturage

Espace Kalimera 26 rue Paul Procureur, 59320 Englos Englos 59320 Nord Hauts-de-France

