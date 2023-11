Marché de Noël Espace Juliette Gréco Saint-Maurice-les-Brousses, 17 décembre 2023, Saint-Maurice-les-Brousses.

Saint-Maurice-les-Brousses,Haute-Vienne

Présence d’une calèche, d’ateliers et de nombreux exposants. Animation en réalité virtuelle. Venue du père noël..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Espace Juliette Gréco place de l’Église

Saint-Maurice-les-Brousses 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Horse-drawn carriage, workshops and numerous exhibitors. Virtual reality animation. Santa Claus will be on hand.

Un coche de caballos, talleres y numerosos expositores. Animación de realidad virtual. Papá Noel estará presente.

Anwesenheit einer Pferdekutsche, Workshops und zahlreicher Aussteller. Animation in virtueller Realität. Besuch des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus