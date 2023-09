Spectacle « Ce que la nuit nous murmure » Espace Juliette Gréco Saint-Maurice-les-Brousses, 12 décembre 2023, Saint-Maurice-les-Brousses.

Saint-Maurice-les-Brousses,Haute-Vienne

Spectacle « Ce que la nuit nous murmure » par la compagnie Fauvelle. « Que se passe-t-il dans la tête d’un enfant qui rêve ? Une séance de dédicaces du livre Sòm Sòm par Juliette Armagnac aux édition Arphivolis est prévue à l’issue du spectacle. Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

Espace Juliette Gréco Place de l’Église

Saint-Maurice-les-Brousses 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ce que la nuit nous murmure » show by compagnie Fauvelle. « What goes on in the head of a child who dreams? A book-signing session for Juliette Armagnac’s book Sòm Sòm, published by Arphivolis, will follow the show. Free, registration required, ages 8 and up.

Ce que la nuit nous murmure » de la compañía Fauvelle. « ¿Qué pasa por la cabeza de un niño que sueña? Después del espectáculo, Juliette Armagnac firmará su libro Sòm Sòm, publicado por Arphivolis. Gratuito, previa inscripción, a partir de 8 años.

Schauspiel « Ce que la nuit nous murmure » von der Compagnie Fauvelle. « Was geht im Kopf eines Kindes vor, das träumt? Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Signierstunde des Buches Sòm Sòm von Juliette Armagnac aus dem Verlag Arphivolis statt. Kostenlos, mit Anmeldung, ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-22 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus