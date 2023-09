Cabaret en brousses : « Back to Queen » Espace Juliette Gréco Saint-Maurice-les-Brousses, 18 novembre 2023, Saint-Maurice-les-Brousses.

Saint-Maurice-les-Brousses,Haute-Vienne

Le comité des fêtes de Saint-Maurice-les-Brousses vous proposer un Cabaret en Brousses à ne pas manquer. Back to Queen rend hommage à l’un des groupes les plus mythiques du rock britannique : Queen. Venez vivre ou revivre la magie et la beauté d’un concert de ce groupe de légende ! Tout public. Tar.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Espace Juliette Gréco

Saint-Maurice-les-Brousses 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Saint-Maurice-les-Brousses presents a Cabaret en Brousses not to be missed. Back to Queen pays tribute to one of British rock’s most legendary bands: Queen. Come and experience or relive the magic and beauty of a concert by this legendary band! All audiences. Tar

La comisión de fiestas de Saint-Maurice-les-Brousses le trae un Cabaret en Brousses que no se puede perder. Back to Queen es un homenaje a uno de los grupos más legendarios del rock británico: Queen. Venga a vivir o revivir la magia y la belleza de un concierto de esta banda legendaria Para todos los públicos. Alquitrán

Das Festkomitee von Saint-Maurice-les-Brousses bietet Ihnen ein Cabaret en Brousses, das Sie nicht verpassen sollten. Back to Queen ist eine Hommage an eine der legendärsten Bands der britischen Rockmusik: Queen. Erleben Sie die Magie und Schönheit eines Konzerts dieser legendären Band oder lassen Sie sie wieder aufleben! Für alle Altersgruppen. Tar

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus