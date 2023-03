La Zarra Espace Julien Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement . EUR 32 32 La voix de La Zarra est un théâtre, un cabaret en pleine représentation au coeur d’une tempête émotionnelle.



Auteure, compositrice et interprète d’origine canadienne, La Zarra mélange les genres, efface les époques et esquisse un nouveau chemin où les clichés implosent pour finalement disparaître.



Quelques mois après la sortie de l’énorme tube « Tu t’en iras », La Zarra continue son ascension.



Elle représentera la France à l’occasion de la 67e édition de l’Eurovision qui se tiendra le 13 mai prochain, au Royaume-Uni à Liverpool, avec le titre « Évidemment ». La Zarra vous donne rendez-vous le 2 juin à l’Espace Julien. http://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

