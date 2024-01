RK Espace Julien Marseille, jeudi 7 novembre 2024.

RK ♫♫♫ Jeudi 7 novembre, 20h00 Espace Julien 27,70 / 29,70€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-07T20:00:00+01:00 – 2024-11-07T22:30:00+01:00

Fin : 2024-11-07T20:00:00+01:00 – 2024-11-07T22:30:00+01:00

RK, c’est une trajectoire unique dans le rap français. Un gamin passionné qui sort son premier album à 16 ans et se retrouve quelques mois plus tard au top des charts.

L’équation de RK c’est cinq ans de carrière, des centaines de milliers d’albums vendus, une Cigale à 16 ans, un Olympia à 17, un Zénith à 21.

4 ans plus tard, celui que l’on a vu grandir s’impose comme une jeune figure du rap français, et annonce pour 2024 une tournée et un Zénith de Paris, le 11 octobre 2024 !

