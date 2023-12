LALA &CE Espace Julien Marseille, 29 mars 2024, Marseille.

LALA &CE Vendredi 29 mars 2024, 20h00 Espace Julien 25,50 / 27,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:00:00+01:00

[LALA &CE]

Lala &ce est l’antithèse du rap français.

Elle réinvente les codes et se les approprie avec une facilité et une aisance déconcertantes.

Lala &ce, c’est des punchlines incisives et un art de la découpe inimitable, son flow aérien et aquatique nous transporte à travers différents univers à chaque écoute. Vanity Fair la définit comme « le meilleur secret du rap français mais plus pour longtemps” ; le magazine GQ classe sa première mixtape comme l’un des meilleurs projets du 21e siècle.

En 2020, son passage remarqué chez COLORS lui permet de toucher un nouveau public et le single « show me love » quant à lui met en lumière la versatilité de l’artiste. Avec son premier album « Everything Tasteful » elle nous confirme qu’il existe une Lala pour chacun d’entre nous.ƒ

Fini le temps des rêves différés, des ambitions remises à plus tard, des égards accordés aux opinions d’autrui. Plus de place pour les interrogations, la quête de légitimité et les appréhensions. Avec « No More Time », son nouveau single, Lala &ce nous dévoile un univers aux tonalités sombres et dystopiques et exprime, avec conviction, qu’il n’y a plus de temps à perdre.

Un nouvel album qui se profile, un nouveau live, Lala est de retour.

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur