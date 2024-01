Zed Yun Pavarotti Espace Julien Marseille, jeudi 21 mars 2024.

Après un premier album, « Beauseigne », Zed Yun Pavarotti s’impose sur la scène du rap français avec son dernier chef-d’œuvre, « Encore », sorti en avril dernier. Son désir de notoriété se mêle à une quête sincère d’amour, le tout dans une ambiance de rap audacieux et de punk énergique.

L’ascension de Zed Yun Pavarotti est marquée par plus de 30 dates en 2023, un été électrisant sur les scènes des festivals, et un concert mémorable à Rock En Seine. L’artiste sera de passage à l’Espace Julien le 21 mars pour un concert exaltant!

