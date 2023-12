Festival « Avec le temps »: ALIOCHA SCHNEIDER + SOLANN Espace Julien Marseille, 19 mars 2024 19:00, Marseille.

ALIOCHA SCHNEIDER,

Comédien, auteur, compositeur et interprète, cet artiste aux multiples facettes séduit par sa musique empreinte d’émotion et ses paroles poétiques. Avec la sortie de son troisième album éponyme, Aliocha émerge aujourd’hui comme une figure incontournable de la scène contemporaine, invitant le public à plonger dans son univers créatif, empreint d’amour et de désir. Cet album, inspiré de sa relation à distance durant le tournage à Athènes pour le film “Salade Grecque”, offre une immersion poignante dans son vécu. Ne manquez pas son charme captivant le 19 mars à l’Espace Julien

SOLANN,

Artiste à la voix cristalline, fascine et ensorcèle par sa musique imprégnée de pop-folk éthérée. Issue d’une lignée artistique, avec un père comédien et une mère touche-à-tout, elle forge son identité sur les planches avant de s’immerger dans la musique, guidée par sa grand-mère, héroïne et confidente. Solann célèbre ses influences, de Barbara à Billie Eilish, opérant une reconnexion émotionnelle à ses racines et à des aspects longtemps négligés de sa personnalité. Son art allie une écriture profonde à une musicalité envoûtante.

