CLARA YSE Espace Julien Marseille, 16 mars 2024 19:00, Marseille.

CLARA YSE Samedi 16 mars 2024, 20h00 Espace Julien 25,30€

Chevaux de feu, syncope aux fées. On dit qu’à l’origine, le poème était une chanson. Comme toutes les mythologies, celle-ci est devenue intraçable.

Pourtant, à écouter Clara Ysé, ses mots-cavalcade, ses vers-prophétie, sa voix qui s’arque-boute de l’ombre à la lumière, on croit voir le poème incarné. La chanteuse-poète et ses musiciens prodiges nous fraient un chemin dans une forêt aux symboles inclassables tant ils empruntent et synthétisent des rythmes-mythes variés. Chanson française, polyphonies épiques, fusion, la chanteuse avance, en équilibre, entre des mondes, au bord des mots, et les unit dans un spectacle puissant, envoûtant et généreux.

https://www.youtube.com/watch?v=XDRNluWAnGE

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/clara-yse-1ere-partie-concert-espace-julien-marseille-16-mars-2024-css5-festivalavecletemps-pg101-ri9996435.html »}] [{« data »: {« author »: « Clara Ysu00e9 », « cache_age »: 86400, « description »: « Clara Ysu00e9 « Douce » disponible ici : https://ClaraYse.lnk.to/OceanoNoxnAlbum u00e0 venir le 15/09/23.nnEn concert au Cafu00e9 de la danse (Paris) les 26/09 (COMPLET !), 06/11 et 05/12 : https://www.fnacspectacles.com/artist/clara-yse/nnPour en savoir plus, rendez vous sur https://clarayse.com/nnRejoignez Clara Ysu00e9 :nYoutube : https://www.youtube.com/channel/UC2lxku6o_Mx8fZfZa0kg1eQ?sub_confirmation=1nInstagram : https://www.instagram.com/clara_yse/nnProduction : JAYUS nLabel : TOT OU TARD nProduit par Pauline SanderrenInterpru00e8te : Clara Ysu00e9 nMusiciens : Ru00e9my Fanchin, Sylvain Rabourdinn nRu00e9alisatrices : Clara Ysu00e9 et Lou du PontavicenAssistante Ru00e9alisatrices : Louise Blachu00e8re nDirectrice de production : Marie-Gabrielle GlocknAssistants de production : Pauline Bravi u2013 Pierre-Henri Malot nDOP : Hovig Hagopian nSteadicamer : Stefano ForlininDrone : Dronecastn1er assistant camu00e9ra : Louis Leguillette nStagiaire assistante camu00e9ra : Claire BouchenChef u00c9lectricien : Alexis Levesque nu00c9lectricien : Sylvain Kimmel nu00c9lectricienne : Anau00efs Durand nChef machiniste : Clu00e9ment Posak nnDu00e9cor SFX : Du00e9du00e9 Texier nnCheffe Maquilleuse/Coiffeuse : Louise Houdin nStyliste : Audrey Le Pladec nRu00e9gisseur gu00e9nu00e9ral : Romain Roullier nRu00e9gisseuse : Camille DubnnDresseur chevaux : Vincent LiberatornnMonteur : Alexandre SellemnAssistante monteur : Ambre Fournier nu00c9talonneur : Alexis Muller (Keep Grading)nSound design : Nicolas BeckernMixage son : Gautier de FaultriernnRemerciements : Olivier Metzger, Hu00e9lu00e8ne Blanc et Jean-Luc Tamanti de la Carriu00e8re de Sarragan, Erwan Blanc, Nicolas Becker, Olivier Theyskens, Piano Pulsion, Laurent et Tristan Poulain, Camille et Steven, Napo & Lancelot, Ru00e9mi Veyrier, Robin Decourcy, Emmanuelle De Kergolay, Marc et Alix, Bruno, Xilam, Manuel Yvernault, Anne-Sophie Coste, TSF Marseille, Panavision.nnParoles :nToi qui crois que je suis douce nRespecte quand je te repousse nCar les jours ou00f9 lu2019ennui me course nMoi je sens la mort u00e0 mes trousses nnTu penses que je suis sage nJe mau00eetrise les mirages nJu2019arrive u00e0 te cacher ma rage nJe veux tu2019u00e9pargner mes naufragesnnSi tu savais la haine qui coule dans mes veinesnTu aurais peur, tu aurais peurnSi tu savais la chienne que je cache u00e0 lu2019intu00e9rieur nTu aurais peur, tu aurais peur nnTu parles de ma ru00e9silience nMais tu ignores combien je pense nQue la colu00e8re et lu2019arrogance nNous soignent autant que le silence nnToi qui crois que je mau00eetrise nMa vie je la du00e9ru00e9alise nEt quand la peur me paralyse nJe chante et ju2019u00e9loigne la crise nnSi tu savais la haine qui coule dans mes veinesnTu aurais peur, tu aurais peurnSi tu savais la chienne que je cache u00e0 lu2019intu00e9rieur nTu aurais peur, tu aurais peur nnTu sais la tendresse est mon guide nMais elle opu00e8re en terre aridenCeux qui mu2019aiment ont le cu0153ur solidenEt lu2019amour des choses candides nnSi la mesure nous fatigue nu00c1 se sauver on est rapidesnNos chevaux on les du00e9bridenEt on su2019u00e9lance dans le vide nnSi tu savais la haine qui coule dans mes veinesnTu aurais peur, tu aurais peurnSi tu savais la chienne que je cache u00e0 lu2019intu00e9rieur nTu aurais peur, tu aurais peur nnSi tu savais la haine qui coule dans mes veinesnTu aurais peur, tu aurais peurnSi tu savais la peine que je cache u00e0 lu2019intu00e9rieur nTu aurais peur, tu aurais peurnnAutrice compositrice : Clara Ysu00e9 nArrangeur : Sage nRu00e9alisu00e9 par Sage et Clara Ysu00e9 nMixu00e9 par Renaud Letangn nMusiciens nPiano u202f: Ambroise Willaume nVioloncelles u202f: Sary Khalife nViolons u202f: Hugues Borsarello nBatterie u202f: Colin Russeilnnu2117 & u00a9 2023 VF Musiques / tu00f4t Ou tard », « type »: « video », « title »: « CLARA YSu00c9 – Douce (clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/XDRNluWAnGE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=XDRNluWAnGE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2lxku6o_Mx8fZfZa0kg1eQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=XDRNluWAnGE »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00