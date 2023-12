⚠️COMPLET⚠️ LUTHER Espace Julien Marseille, 10 mars 2024 18:30, Marseille.

Deuxième signature du label SUBLIME, Luther dévoile GARÇON en 2022, un EP saisissant de maturité et technicité.

En portant un regard froid et référencé sur son environnement, qu’il distille dans des séquences introspectives et intimes sur sa vie de jeune adulte, Luther est érigé comme le rappeur prodige de sa génération.

Il continue son ascension en 2023 avec une série de collaborations ainsi que la sortie remarquée du 3 titres « AMI », qui continue de dessiner les contours d’une âme torturée par sa conscience mais déterminée à la maîtriser dans des relents d’egotrip.

Après une courte série de festivals à la rencontre de son public, il annonce enfin sa première tournée pour 2024, laissant présager un nouveau projet qui prendra vie hors du sanctuaire qu’est sa chambre…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T19:30:00+01:00 – 2024-03-10T22:00:00+01:00

