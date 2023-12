MARABOUTAGE présente INDIGO Espace Julien Marseille, 2 mars 2024, Marseille.

MARABOUTAGE présente INDIGO Samedi 2 mars 2024, 21h00 Espace Julien 16 / 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T21:00:00+01:00 – 2024-03-03T01:30:00+01:00

Fin : 2024-03-02T21:00:00+01:00 – 2024-03-03T01:30:00+01:00

[LA FAMILLE MARABOUTAGE]

Avec Indigo, la Famille Maraboutage dessine son futur scénique sur les cendres encore incandescentes de son précédent show «feu», dans un format hybride qui questionne notre spiritualité, notre rapport au monde et aux autres. Les valeurs d’inclusion véhiculées depuis le lancement et les talents de chacun des membres sont ainsi réunis sous le drapeau indigo pour nous inviter à la transcendance par le mouvement.

Le collectif propose une reprise moderne et maraboutée du cabaret, conservant son essence extravagante, tout en réinventant les codes du genre pour le faire entrer dans le club. Cette proposition inédite dessine les contours d’une forme d’expression à la fois nouvelle et innée, qui communique avec notre for intérieur et nous invite à lever la tête. Toutes les disciplines artistique sont réunies et font sens ensemble, accueillies sur scène comme le sont les spectateurs dans la Famille Maraboutage : sans peur ni jugement, dans un élan de libération des corps et des esprits.

Une réponse naïve, sincère et bienveillante à la responsabilité spirituelle de l’art envers le monde.

_____________________________________________________________

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur