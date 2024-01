MARABOUTAGE présente INDIGO – MARABOUTAGE présente INDIGO – Le Cabaret ESPACE JULIEN Marseille Catégorie d’Évènement: Marseille MARABOUTAGE présente INDIGO – MARABOUTAGE présente INDIGO – Le Cabaret ESPACE JULIEN Marseille, 2 mars 2024, Marseille. Un show 3.0 qui a pour but de me´langer plusieurs disciplines artistiques. Ce nouveau format de spectacle hybride conjugue, danse, sce´nographie, performance, live act, costumes, Dj’set, sans oublier le de´hanche´ signature du collectif, son interaction sur sce`ne avec le public. La volonte´ est simple : faire vivre un Maraboutage Total, une expe´rience transversale , une The´rapie a` double sens. Grace aux nombreux talents de cette famille pluridisciplinaire, le collectif the´atralise de nouveaux horizons festifs.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 22:00

ESPACE JULIEN
39 Cours Julien
13006 Marseille
13

Détails
Catégorie d'Évènement:
Marseille

